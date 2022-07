Barend van Deelen nieuwe middag-dj 3FM, ook Eddy Keur komt naar zender

Opgetogen vertelt zendermanager Menno de Boer over de nieuwe aanwinst voor zijn zender. Barend van Deelen werkte eerder al zeven jaar bij 3FM, ontwikkelde zich bij het commerciële 538 en keert nu terug als een van de pijlers van het publieke station. ,,Ik denk dat het een perfect moment is voor Barend om terug naar 3FM te gaan. Hij heeft drive time ervaring opgedaan op 538. Toen Coen Swijnenberg uit de running was, heeft hij hem vervangen en heeft hij ook bewezen dat hij zo’n show kan dragen.”



De afgelopen maanden gonsden het van de geruchten over de nieuwe presentator van de middagshow bij 3FM, nadat bekend werd dat Frank van der Lende en Eva Koreman moeste stoppen. Er zou een grote naam komen en dj's als Coen Swijnenberg, Bram Krikke en Frank Dane werden genoemd. Met de 34-jarige Van Deelen lijkt er nu iemand te komen die niet per definitie in het profiel ‘grote naam’ valt. De Boer: ,,We moeten toch een keer de nieuwe Coen Swijnenberg en de nieuwe Bram Krikke lanceren. Hij heeft de personality en wij hebben de ruimte om die te laten shinen.”

Verrassing op de vrijdagmiddag Volledig scherm Eddy Keur. © Brunopress 3FM past op vrijdagmiddag de programmering aan. ,,Een naam die misschien niet verwacht, maar het wordt verschrikkelijk leuk! Eddy Keur gaat iedere keer met een willekeurige ander 3FM-dj de vrijdagmiddagshow doen”, vertelt De Boer. ,,Eddy is zo ongelooflijk gemotiveerd om 3FM te helpen groeien. Hij kwam samen met Powned met het idee om dat samen met een 3FM-dj te doen. Hij is een unieke radiomaker in Nederland die echt iets te weeg kan brengen. Ik denk dat het heel leuk is dat hij 3FM-dj’s een beetje uit hun comfortzone trekt.”



Keur (63) maakt al ruim veertig jaar radio. In 2021 verving hij Ruud de Wild tijdelijk op Radio 2. Sinds oktober van datzelfde jaar is hij in de vrijdag- en zaterdagnacht te horen voor PowNed. Ook is hij de vaste invaller op die zender.

Ambitie

Volgens de zendermanager is het belangrijk dat de middag-dj graag mee wil in de planen om de zender te laten groeien. ,,Dat vereist ook ambitie. In de zoektocht naar de beste programmering gaat het naast bekendheid en talent natuurlijk ook om de wilskracht en de drive om zo’n zender op je schouders te nemen. Je moet het maar durven en Barend is iemand die durft dat.”

Quote Ik denk dat er ruimte is voor een nieuwe opvallende middagshow in Nederland Menno de Boer, Zendermanager 3FM

Met Van Deelen komt er een persoonlijkheid die een ander geluid laat horen dan we de afgelopen jaar op 3FM te horen kregen. Dat was voornamelijk Randstedelijk en bezorgd om de wereld. De Boer: ,,Barend heeft een brede kijk op de wereld, is uitgesproken en dat maakt hem ook spannend om naar hem te luisteren. Een goede radioprogrammering bestaat altijd uit een spanwijdte van personality's, die allemaal op hun eigen manier Nederlanders kunnen raken. Barend brengt wel een smaakje dat wij hebben gemist.”



De Boer wijst ook op het gat dat valt doordat Coen Swijnenberg en Sander Lantinga hun middagshow nog alleen op vrijdag gaan maken op 538. ,,Ik denk dat er ruimte is voor een nieuwe opvallende middagshow in Nederland. Er valt weer wat te kiezen.”



Barend was eerder al een flinke periode op 3FM te horen, toen vormde hij een duo met Wijnand Speelman. Die gaat nu de ochtendshow doen samen met Rob Janssen. Over de invulling van zijn middagshow is op dit moment nog niets bekend, omdat omroep PowNed en Van Deelen dat nog aan het vormgeven zijn. De geruchten dat hij samen met Igmar Felicia het programma gaat presenteren, kloppen niet.

Nieuwe dagprogrammering 3FM vanaf 12 september: 6.00 - 9.30 uur: Ochtendshow met Rob Janssen en Wijnand Speelman 9.30 - 12.00 uur: Het betere werk met Jorien Renkema 12.00 - 13.00 uur: Het Requestival met Timur Perlin 13.00 - 16.00 uur: Sander Hoogendoorn 16.00 - 19.00 uur: Middagshow met Barend van Deelen 19.00 - 21.00 uur: Frank van der Lende 21.00 - 0.00 uur: 3voor12

