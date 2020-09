Barry Atsma werd in studententijd aangehouden na stelen stopbord

Dat vertelt hij in Grazia. ,,Ik heb ooit, in mijn studententijd, dronken een stopbord uit de stoep getrokken en daar ben ik mee door Delft gaan lopen’’, aldus Atsma. ,,Ik werd aangehouden door politieagenten, die vroegen: ‘wat ben je precies aan het doen?’. Ik had niet eens meer door dat ik dat stopbord vast had, we waren zo jolig bezig en hadden een hoop bier op.”



Hij moest het bord van de politie terugbrengen, dan zou er geen boete volgen. ,,Dus toen heb ik het weer heel Delft door gesleept, terwijl ze stapvoets met me meereden, heel geestig. Ik heb op mijn achtste ook weleens een Mars gestolen uit de hockeykantine, maar verder heb ik niks spannends gedaan. Ik ben heel braaf.”