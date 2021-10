Barry Hay, JB Meijers en Danny Vera samen in Ziggo Dome

Ex-justitiemi­nis­ter Curaçao gaf geen toestem­ming opnames RTL5

De nu ex-minister van Justitie op Curaçao zegt dat ‘hij nooit toestemming heeft gegeven’ beelden van de politie te maken voor RTL5. Deze ex-minister, Quincy Girigorie, reageert hiermee op de commotie rond een aflevering van het programma Ewout van programmamaker Ewout Genemans waarin het gaat over criminaliteit op het eiland. Girigorie noemt Nederlandse media in het algemeen ‘hypocriet’ in hun berichtgeving over Curaçao.

