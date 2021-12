Barry Hay vindt Spike 'ideale schoonzoon': 'Sommige van haar gasten heb ik echt wel kunnen wurgen’

Baas Viaplay Marco Zwaneveld: ‘We hadden Olav Mol moeten bellen’

Door de komst van streamingdienst Viaplay naar Nederland verdwijnen de wedstrijden in de Formule 1 straks achter een betaalmuur. Ook vaste F1-gezichten zoals Olav Mol gaan niet mee naar de Scandinavische zender. Die laatste moest dat via de media vernemen en ‘dat had anders gemoeten’, aldus Viaplay’s Head of Sports Marco Zwaneveld in gesprek met het ANP.

9 december