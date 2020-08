Barry Paf stopt na twee jaar met ochtendshow 100% NL

Per 31 augustus is Hansen tussen 6 en 10 uur te horen op de radiozender met het programma Goedemorgen 100% NL. ,,We trappen september meteen goed af met de Top van de Nederpop. Iedere dag verwelkom ik onder andere spraakmakende artiesten in de studio en maken luisteraars kans op een uniek thuisconcert. Gas erop, ik heb er zin in! Laat maar komen die ochtend!", zegt Koen.