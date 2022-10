Bart Peeters en Dieter Coppens gaan strippen in VRT-programma over kanker

Zanger en presentator Bart Peeters is een van de acht bekende Belgische mannen die uit de kleren gaan in een programma dat de VRT maakt om aandacht te vragen voor kanker. De eerste uitzending van Kom op tegen kanker, alles in de strijd wordt 20 oktober uitgezonden. De laatste uitzending is op 26 oktober. De acht mannen gaan dan naar eigen zeggen “helemaal naakt” tijdens een stripact, waarmee ze hun inzet tegen kanker symboliseren.

De nadruk zal liggen op prostaat- en teelbalkanker. De acht deelnemers hopen het taboe rond dit onderwerp te kunnen helpen doorbreken met hun deelname. “Want als zij uit de kleren durven gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven praten met zijn huisarts?”, aldus de VRT.

Behalve Peeters gaan ook Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Malik Mohammed, Warre Borgmans, Guga Baúl, Joris Brys en Rik Verheye uit de kleren. Bart Peeters laat in een persbericht weten dat hij voor zijn stripact vooral vertrouwt op de kennis die hij opdeed door de film The Full Monty. De komedie uit 1997 vertelt over zes werkloze Britse metaalarbeiders die besluiten te gaan strippen om toch geld te verdienen.

“Toevallig is The Full Monty één van mijn absolute lievelingsfilms”, aldus de 62-jarige Peeters. “Ik geloof dat je ons beter kan vergelijken met dat stelletje ongeregeld dan met de Chippendales, de reden ligt voor de hand. Het fundament van het programma is heel ernstig, maar tijdens de opnames hebben we vaak heel hard gelachen. Ik ben in de levensfase waarin je vooral wil doen wat je nog nooit gedaan hebt, dit is daar een goed voorbeeld van.”

Volledig scherm Warre Borgmans, Joris Brys, Malik Mohammed, Dieter Coppens, Niels Destadsbader, Bart Peeters, Guga Baúl en Rik Verheye © VRT

