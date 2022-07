Bas (11) doet samen met koningin Máxima een oogtest in Erasmus MC

In het ziekenhuis onderging de jongen een oogmeting en koningin Máxima kreeg uitleg over de ogen van Bas. Op een papiertje stond wat uitleg, maar de koningin kon dat in eerste instantie niet goed lezen, omdat ze haar leesbril niet bij de hand had. ,,Ik heb een ander oogprobleem”, zei ze grappend tegen Bas.



Aan de koningin vertelde Bas over de 20-20-2-regel van het Oogfonds. Dat houdt in dat je twintig minuten op je scherm kijkt, twintig seconden in de verte kijkt en dan twee uur naar buiten gaat. De ouders van Bas werken met een schermtijd, maar toch vindt Bas het moeilijk om zich aan de regel te houden. ,,Ik ga m’n best doen”, zei Bas toen de koningin hem vroeg of hij haar wilde beloven om zich strenger aan de regel te houden. ,,Misschien kan je een timer zetten”, stelde Máxima voor. ,,Oh, dat is eigenlijk best een goed idee”, vond Bas.



De twee kwamen samen tot de conclusie dat Bas in die twintig seconden even zijn tanden moet gaan poetsen of een glaasje water moet pakken. De vader van Bas stelt hem gerust: na de groeispurt stabiliseren de ogen, dus vooral de komende vijf jaar zijn nog cruciaal. ,,Nou, we hebben een afspraak gemaakt. Nog vijf jaar je best doen”, zegt Máxima lachend. ,,Hij is er niet echt blij mee, maar goed.”