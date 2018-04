Bas (Married at First Sight): Brief van Patrick was bom onder onze relatie

Bas doelt op een brief die hij van zijn inmiddels ex kreeg en waar vanavond flink op werd ingezoomd. Daar schrok hotelmanager Patrick van. De harde woorden, die hij aan de redactie van het programma toevertrouwde, vertellen volgens hem maar een deel van de waarheid en zijn puur uitgezonden voor het effect.



De opsomming die hij aan Bas richtte, blijkt te zijn verstuurd nadat de twee al een punt achter hun relatie hadden gezet. ,,Het weekend ervoor heeft zich een aantal dingen voorgedaan die voor mij niet door de beugel konden. Toen heb ik de brief opgesteld om voor mezelf alles op een rijtje te zetten.'' Het gedeelte waarin staat dat Patrick hun ontluikende liefde juist nog een kans wilde geven, is niet uitgezonden. ,,Bas kwam met een argumentatie waarom we dat beter niet konden doen. Toen besloot ik dat we elkaar niet langer voor de gek moesten houden.''



Patrick denkt dat Bas - die eerder acht jaar getrouwd is geweest - door drie regels uit de brief 'heel bedroefd' raakte. De communicatie verstomde. Voor Bas blijft de brief 'de bom' onder de relatie. Hij is gekwetst en vindt dat Patrick het anders had moeten aanpakken. ,,Het gaat mij om de manier waarop hij het allemaal heeft opgeschreven. Als een soort notulen. Ik ben gewoon afgescheept.''



Beiden vinden het moeilijk om de beelden terug te zien. Bij Bas roepen ze frustraties op, terwijl Patrick zich er niet in herkent. ,,Ik ga van America's sweetheart naar America's bad boy, maar dan van Nederland. Zeker die laatste scène waarin de wetenschappers nog een keer die brief afbranden. Dat de brief in beeld is geweest, vind ik achteraf gezien niet netjes.''