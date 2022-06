Bas Muijs is terug als Stefano in GTST en dat is vooral gevaarlijk voor de vrouwen

soapgeschiedenisBas Muijs keert morgen voor de vijfde keer terug als Stefano Sanders in Goede tijden, slechte tijden . Dit keer niet voor een paar afleveringen, maar voor een langere periode. Dat is vooral slecht nieuws voor de vrouwelijke personages in de soapserie.

Het is inmiddels 23 jaar geleden dat Bas Muijs voor het eerst in de huid van Stefano Sanders kruipt, toen nog de zoon van Ludo Sanders (Erik de Vogel). Later bleek hij zijn broer te zijn, zo gaat dat in soaps. Hij komt binnen als lid van de maffia en ontvoert Nina, de dochter van Ludo. Dit komt allemaal goed en de twee verzoenen zich uiteindelijk met elkaar. Al snel blijkt Stefano een ware casanova te zijn en knoopt hij een relatie aan met Roos (Guusje Nederhorst).

Een van de eerste scènes van Bas Muijs in GTST, samen met Erik de Vogel (Ludo Sanders).

Bowien

Pas echt spannend wordt het als Bowien (Tanja Jess) op zijn pad komt, nota bene een van de grote rivalen van Ludo. Die romance zorgt voor flink wat frictie tussen de twee en tot overmaat van ramp besluit Stefano Bowien ten huwelijk te vragen voor het oog van zijn vader/broer. En huwelijken en Stefano zijn nooit een goed idee, maar daarover later meer.



Ludo doet er alles aan om een bruiloft tussen de twee te voorkomen, maar niets lukt. Uiteindelijk volgt in dit verhaal de cliffhanger der cliffhangers. Ludo reist het stel achterna naar Finland, waar de twee hun huwelijksreis vieren. Onbedoeld glijdt Bowien daar in het bijzijn van de soapslechterik van een berg en bungelt aan een klif. Daar smeekt ze om hulp, maar Ludo laat haar in het ravijn storten.

De cliffhanger met Bowien (Tanja Jess).

Janine

Vlak voor haar dood verraadt Bowien overigens nog een pikant geheim aan Ludo. Zijn vrouw Janine (Caroline de Bruijn) is niet zwanger van hem, maar van Stefano. Dat zorgt uiteraard voor een hoop drama: een huwelijk tussen Janine en Stefano om de voogdij van zoon Lucas veilig te stellen en zelfs een vergiftigingspoging om Ludo uit te schakelen. Gelukkig voor Janine zijn verstandshuwelijken van Stefano minder dodelijk.



Uiteindelijk vindt Stefano de liefde bij Yasmin (Fajah Lourens) en lijkt alles op rolletjes te lopen. Maar zoals altijd komen na goede tijden in deze soap slechte tijden. Yasmin blijkt al die tijd geweten te hebben wie Nina ontvoerd had. Stefano wil scheiden, maar zo ver komt het uiteindelijk niet. Want ook dit huwelijk kent een dodelijke afloop.

Yasmin

Als Stefano het na weken van pesterijen helemaal gehad heeft met zijn halfbroer (tevens neef) Nick (Christophe Haddad), wil hij hem aanrijden. Yasmin probeert hem met alle macht tegen te houden. Met volle vaart rijdt Stefano op hem af, maar belandt uiteindelijk samen met zijn grote liefde in het water. Hij overleeft het, maar Yasmin overlijdt. Stefano is uiteindelijk zo kapot van verdriet dat hij een nieuw avontuur in New York zoekt.

Bij zijn eerste comeback overlijdt er overigens nóg een vrouwelijk personage. Stefano keerde namelijk terug om zijn vriend Rik bij te staan als Anita op sterven ligt. De vrouwelijke personages zijn dus gewaarschuwd, ga niet te veel om met Stefano. Het kan zomaar je einde zijn in het fictieve dorpje Meerdijk.

