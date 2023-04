Bassie & Adriaan komen met eigen documentaire

Het management van Bas en Aad van Toor, zoals de twee echt heten, laat weten dat de twee nog veel ongebruikt interviewmateriaal hebben liggen. De 87-jarige Bassie en de 80-jarige Adriaan vinden het vanwege hun leeftijd belangrijk om juist daarom nú een documentaire te maken.

Het gaat al jaren niet goed met de gezondheid van de oud-clown Bassie, die onder meer kampt met een auto-immuunziekte en in een rolstoel zit. Maar het wordt ‘steeds een puntje erger’, vertelde Aad eerder. ,,Er is nog geen hoop dat daar ooit verbetering in komt.” Voor Bas is dat volgens zijn broer erg moeilijk. ,,Het is wat Bas regelmatig tegen me zegt: Aad, waar verdien ik dit aan? En dat verdient hij absoluut niet.”

Naast Bas en Aad krijgen Robin de Robot en volkszanger Mart Hoogkamer een rol in de documentaire. Wat de rol van Hoogkamer precies inhoudt, is nog niet bekend. Onlangs bracht de zanger een cover uit van het lied De Spaanse Zon. Het lied, dat de oorwurmtekst ‘in Spanje, in Spanje, in Spanje / in Spanje schijnt altijd de zon’ bevat, komt uit 1978. Het nummer was voor het eerst te horen in de tv-serie Het geheim van de sleutel. In de evergreen bezingen de beroemde clown en acrobaat hun liefde voor het land aan de Middellandse Zee.

Wanneer de documentaire te bekijken is, is nog niet duidelijk.

