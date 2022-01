Bassie en Adriaan lanceren na zestig jaar hun eigen game

Zangeres Yuli Minguel dacht dat dochtertje sliep in draagzak: ‘Maar ze was overleden’

In de vierde aflevering van Better Than Ever gisteravond maakte één verhaal wel heel veel indruk. Zangeres Yuli Minguel (43) vertelde op emotionele wijze hoe ze haar dochtertje verloor. ,,Ik dacht dat ze aan het slapen was, maar ze was overleden.’’

23 januari