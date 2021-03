Baudet had volkomen gelijk om op te stappen bij Jinek

Run op schaakbor­den na succes Netflixse­rie The Queen's Gambit

11 maart De Spaanse schaakbordfabriek van Rechapados Ferrer heeft het enorm druk sinds het succes van The Queen’s Gambit. In de veelbekeken Netflixserie over een weesmeisje dat uitgroeit tot schaakwonder worden de schaakborden van het familiebedrijf gebruikt. De vraag naar schaakborden is sindsdien meer dan verdubbeld, meldt persbureau AFP.