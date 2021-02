Baudet loopt weg tijdens interview met Emma Wortelboer: ‘Walgelijk en irritant’

De 24-jarige Emma Wortelboer interviewt elke week in aanloop naar de verkiezingen een politicus. Het was deze week de beurt aan Thierry Baudet. Hoewel Baudet aanvankelijk nog reageerde op stellingen als ‘koffie zwart, koffie met melk of koffie met suiker?’ en zich uitsprak over de ‘kleffe broodjescultuur in Nederland’, werd het hem vlak daarna te veel en was hij zichtbaar op zijn teentjes getrapt. Hij besloot er wat van te zeggen.



,,Ik vind de toon van de vragen irritant en niet empatisch. Je straalt geen interesse uit en dat inspireert me niet om iets over mezelf te vertellen.” Als Wortelboer vervolgens vraagt hoe Baudet dan wil dat ze de vragen stelt, reageert hij: ,,Ja gewoon, je hart is dicht. Je bent hard. Een hard persoon, daar praat ik niet graag mee over intieme zaken.”