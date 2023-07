BBC schorst presentator na betalen tiener voor expliciete foto's

Rikkie Kolle (22) wint als eerste trans vrouw Miss Nederland: ‘Inspire­rend’

Rikkie Kolle is zaterdagavond verkozen tot Miss Nederland 2023. In het AFAS Theater in Leusden eiste de 22-jarige Amsterdamse de titel, kroon en sjerp voor zich op. Ze is daarmee de eerste transgender vrouw die deze titel behaalt.