Beatrix bezoekt schildpadden op Bonaire

Jandino pakt uit met grootste première Bon Bini 2

16:32 De film Bon Bini Holland 2 krijgt op 9 december een grootse publiekspremière in Rotterdam. Met dit evenement in het vernieuwde Pathé Schouwburgplein krijgen de fans van hoofdrolspeler Jandino Asporaat als eerste de kans om zijn nieuwe komedie te aanschouwen, maakte distributeur Entertainment One bekend.