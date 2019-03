Beatrix poetst koperwerk op met oude onderbroeken

De prinses en haar zoon prins Constantijn hadden ervoor gekozen naar het Instrumentendepot te gaan in Huizen. Ze kregen hulp van leerlingen van MBO Amersfoort, van de entreeopleiding voor anderstaligen. Die leerden op deze manier meteen dat vrijwilligerswerk onderdeel is van de Nederlandse cultuur.



Constantijn bemoeide zich met het schoonmaken van de strijkstokken van violen en celli. Eerst met een doekje met spiritus over de kostbare snaren en dan harsen. ,,Het is voor het eerst dat ik dit doe", vertelde de prins die zeer nauwkeurig te werk ging. ,,Beter langzaam en goed, dan snel en slecht", aldus Jeffry Rompen van het depot.