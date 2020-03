Beau is in gesprek over extra talkshows in coronacrisis

Beau van Erven Dorens is met Eva Jinek en de RTL-leiding in gesprek om ook in het weekend een late night talkshow voor RTL4 te gaan maken. ,,Als we naar zeven dagen in de week gaan dan ga ik een paar dagen doen en zij ook. Maar in principe zou ik het ook leuk vinden om naast elkaar te zitten op vrijdagavond.”

Eva Jinek liet gisteren weten te denken om tijdens de coronacrisis ook in het weekend door te gaan met haar talkshow, maar wel op voorwaarde dat haar collega Beau een aantal uitzendingen overneemt.

Van Erven Dorens heeft daar wel oren naar, liet hij vanochtend weten op Radio 538. ,,Op dit moment zit in de TV-wereld iedereen ook met mondkapjes op elkaar op te maken en iedereen werkt vanuit huis. Het is best wel ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen. Wij gaan vandaag verder praten om te kijken want we allemaal kunnen doen. Er zijn heel veel varianten mogelijk.”

Boulevard

Zo denkt de presentator ook aan een extra uitzending van Boulevard ná Jinek, in plaats van een talkshow in het weekend. ,,Het enige idee is om de mensen zoveel mogelijk te informeren. Nu zijn we heel erg op het nieuws en niet op wat de mensen allemaal meemaken. Dat zou ik interessant vinden, dan voel je je toch gehoord als kijker", zegt Van Erven Dorens.