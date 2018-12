Beau van Erven Dorens: Daklozen beboeten is gewoon dom

De Amsterdamse presentator zag gisterochtend vroeg bij de fietsenstalling van Amsterdam CS hoe een dakloze werd beboet door twee agenten. ,,Ze hebben geen geld en zullen nooit betalen. De boete van 90 of zelfs 140 euro groeit duizelingwekkend en de dakloze zal niet betalen. Hij gaat de bak in, de boete blijft staan en hij zal weer niet betalen’', aldus Beau over de vicieuze cirkel.

Beau is na de presentatie van The Amsterdam Project (in 2016) en Het Rotterdam Project erg begaan met het lot van daklozen. Hij meent dat de straffen die nu aan daklozen op straat worden uitgedeeld, ‘verspilde energie van het ambtelijk apparaat’ zijn. ,,De samenleving wordt opgezadeld met duizenden euro’s aan kosten van justitie, deurwaarders, politie en gevangenis. Het is niet links, het is niet rechts: het is gewoon dom.’'

Het bericht is in zeven uur tijd ruim 8.500 keer geliked. Veel lezers zijn het met de tv-maker eens. ,,Lieve Beau, de wereld mag blij zijn met zo’n uniek mens als dat jij bent. Een stukje licht in de duisternis’', reageert iemand. Anderen noemen Beau’s mening ‘spot on’.

Ondertussen werkt Van Erven Dorens aan een opvolger van zijn ‘projects’. In De Sleutel, zoals het programma gaat heten, geeft de presentator daklozen uit zes verschillende steden een dak boven hun hoofd.

Het Rotterdam Project wordt elke dinsdagavond om 21.30 uur uitgezonden op RTL4.