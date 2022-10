Beau van Erven Dorens over activist op tafel: 'Intimiderend en bedreigend’

Hadden jullie dit niet zien aankomen?

,,Nou, nee. Dat klinkt naïef, maar uit voorgesprekken met onze redacteuren bleek niets. De man was ontzettend aardig, had een keurig pak aangetrokken. Heel goed gespeeld allemaal. Aan tafel bleek wel dat hij heel zenuwachtig was. Ik probeerde hem nog op zijn gemak te stellen. Dat lukte niet echt.”

Toen opeens klom hij op tafel.

,,Dat was intimiderend en bedreigend, want even daarvoor greep hij naar zijn binnenzak. Dat was lijm, maar dat weet je dan natuurlijk niet. Ik schrok heel erg, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het zijn scary tijden.”

Toch bleef je ogenschijnlijk rustig.

,,Ik dacht wel: wat ben jij nou aan het doen, maar ik bleef nadenken. Je bent toch verantwoordelijk. De beveiligers achter de camera waren onmiddellijk in actie gekomen en stonden klaar, maar ja, hij zat met zijn handen vast tafel. Veel kon hij ook niet doen. Hij begon te ratelen, maar maakte eigenlijk niet echt gebruik van de mogelijkheid om ook nog iets te vertellen. Dat vond ik een gemiste kans. Ik heb het tot drie keer toe geprobeerd. Toen dacht ik: nu is het wel voorbij. Ik heb ook nog andere gasten. Zijn we eerst naar de reclame gegaan.”

Quote Kijk, de achterban van Jelle zal misschien enthousi­ast zijn, maar ik vind dat de actie het doel voorbij­schiet Beau van Erven Dorens

Wat gebeurde er tijdens de reclame?

,,Eerst was het een idee: we zetten die tafel in de hoek met hem erop. En dan niets meer aan doen, maar ja, dan zou hij toch misschien overal doorheen kletsen. Onaardig voor de anderen. De mannen hebben hem met tafel en al weggedragen. Toen die niet door de deur paste en schuin ging, viel hij er vanaf. Die lijm was kennelijk niet zo stevig. Bij het afvoeren riep hij: ‘Ik verzet mij niet, ik verzet mij niet’, maar ze hielden hem niet eens vast. Hij heeft boven een colaatje gedronken en is naar huis gegaan. Ik begreep dat hij had gezegd dat het met die handen wel goed zou komen. Hij zou er een paar dagen last van hebben.”

Hoe kijk je erop terug?

,,Toen ik thuis kwam, even over half 1 ‘s nachts, hoorde ik mijn zoon Jan discussiëren met mijn vrouw. Jan is zeventien en ontzettend begaan met het klimaat. Eet al jaren geen vlees, houdt ons ook goed bij de les. Hij was boos. ‘Deze man vertegenwoordigt mij en mijn generatie niet’, zei hij. Ik deel die mening. Kijk, de achterban van Jelle zal misschien enthousiast zijn, maar ik vind dat de actie het doel voorbijschiet. Mevrouw Gordenker, de directeur van het Van Gogh museum zei het heel goed in de uitzending. Dan ga je als klimaatactivist een schilderij van Van Gogh besmeuren, uitgerekend iemand die vol voor de natuur ging. Deze man wilde zo mogelijke actie en aandacht. De inhoud deed er niet zo toe zo leek het. Dat is jammer, want ik geloof niet dat we het heel erg oneens zijn over dat er iets met het klimaat moet gebeuren.”

Worden de veiligheidsmaatregelen vanavond opgeschroefd?

,,Ja, dat denk ik wel.”

