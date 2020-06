Bedenker Friends: we hadden diverser moeten zijn

,,Ik wou dat ik toen wist wat ik nu weet", aldus Kauffman tijdens een virtuele paneldiscussie met een aantal showrunners. ,,Dan had ik hele andere keuzes gemaakt." De televisiemaker, die ook achter onder meer series Veronica's Closet en Grace And Frankie zat, zei dat ze in de toekomst beter na zal denken over het plaatje dat ze schetst in haar series. ,,Ik heb niet genoeg gedaan en ben er nu erg mee bezig hoe ik dat beter kan doen."

Ross

Friends is vooral na het einde van de show veel bekritiseerd vanwege de casting. Niet alleen de zes hoofdpersonages, maar ook de gastrollen werden doorgaans gespeeld door witte acteurs. David Schwimmer, die in de serie Ross speelde, zei eerder dit jaar in The Guardian: ,,Ik was me destijds wel bewust van het gebrek aan diversiteit en heb jarenlang gelobbyd om Ross te laten daten met vrouwen met een andere huidskleur.”