Bedreigde schrijver Pim Lammers draagt eenmalig gedicht voor op Boekenbal

In het Internationaal Theater Amsterdam (Stadsschouwburg) betrad Lammers onder een staande ovatie van het publiek het podium. Zijn aanwezigheid werd tot het moment zelf geheim gehouden. Lammers droeg het gedicht voor dat hij geschreven had voor de Kinderboekenweek 2023. Het thema van dit jaar is ‘Bij mij thuis’.

Geen nieuwe dichter

Stichting CPNB zal geen nieuwe dichter aanstellen voor de Kinderboekenweek in oktober. Het gedicht van Lammers, over twee verliefde mannetjespinguïns die graag een kindje willen, wordt ook niet verder verspreid.

Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) maakt zich tijdens deze avond hard voor de vrijheid van het woord en de veelstemmigheid van de makers. Ze is ‘heel blij’ dat Lammers tijdens het boekenbal zijn rentree maakte. Uslu noemt het ‘vreselijk wat die jongen heeft meegemaakt’. Zij stelt ‘best een beetje fel’ te zijn over de bedreigingen aan het adres van Lammers. ,,Een schrijver wordt met een personage uit zijn verhaal geïdentificeerd’’, aldus de staatssecretaris. ,,Er wordt ook geschreven over heroïneprostituees, psycho’s, allerlei criminelen. Moet je je voorstellen dat we een samenleving worden waarin je niet meer over bepaalde onderwerpen mag schrijven.’’