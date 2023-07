Bedrijf achter Qmusic mag uitbreiden op FM, Talpa behoudt 538, Radio 10 en SkyRadio, geen plek voor Kink

1) Talpa Radio, 101 FM en DAB+ (was: Sky Radio)

2) Talpa Radio, onder andere 103.0/103.2 FM en DAB+ (was: Radio Veronica)

3) DPG Media, 100.4 FM, 100.7 FM en DAB+ (was: Qmusic)

4) Business Nieuws Radio, onder andere 91.3/100.1 FM en DAB+ (was: BNR)

5) Mediahuis, onder andere 91,1/95.2 FM en DAB+ (was: SLAM!)

6) Talpa Radio, 102 FM en DAB+ (was: Radio 538)

7) DPG Media, onder andere 103.8/104.1 FM en DAB+ (was: Radio 10)

8) Financial News Radio, onder andere 90.5/90.7 FM en DAB+ (was: Sublime)

9) Mediahuis, onder andere 104.4/104.6 FM en DAB+ (was: 100% NL)