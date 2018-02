Bedrog op Temptation Island? Verleidster al jaren bevriend met koppel

Eigen vrienden verleiden

De situatie is op z'n minst eigenaardig te noemen. Yana verbleef in Thailand immers in hetzelfde resort als Kevin en moest dus samenwonen met de partner van haar beste vriendin. Het was bovendien Yana's opdracht om de mannen te verleiden en dus ook haar pijlen op Kevin te richten. Wanneer we Yana zelf om tekst en uitleg vragen, geeft ze haar vriendschap met Megan meteen toe. ,,Wij zijn inderdaad al jaar en dag vrienden'', zegt ze. ,,Wij wonen allebei in Oostende, ik ken haar ouders heel goed en mijn oma kent Megan goed. Ze logeert zelfs vaak bij mij. En op de dag voor het vertrek naar Thailand, heb ik Megan haar nagels nog verzorgd.'' Opvallend genoeg zijn niet enkel Yana en Megan goede vrienden, maar kent Yana ook Kevin al verschillende jaren. ,,Al sinds mijn vijftiende, nog iets langer dan ik Megan ken'', zegt ze.

Niet bedot

Toch houdt Yana vol dat ze de boel bij Temptation Island niet in de maling genomen heeft. ,,Want ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Tijdens mijn eerste screening voor het programma heb ik al verteld dat ik Kevin en Megan goed ken. Het is niet alsof ik toen ook al wist dat Kevin en Megan zouden deelnemen.''



Ze maakte de programmamakers naar eigen zeggen ook meteen duidelijk dat ze Kevin niet zou verleiden in Thailand. ,,Hij is een maat van mij, hallo?! Temptation heeft onze vriendschap echt niet onder druk gezet. En als de mensen dat niet snappen, zijn ze dom.''



Verleidster Yana verliet afgelopen week wel vrijwillig het eiland. ,,Ik verveelde me'', aldus de blondine in een video. ,,Ik heb zelf gevraagd aan de producenten of ik weg mocht, en dat is in samenspraak dus ook gebeurd. Ik amuseerde mij er totaal niet en verveelde me. Ik vroeg me af wat ik daar in godsnaam deed en ben maar naar huis gegaan'', aldus de 'Oostendse nagelstyliste met 670 cc aan humor'. De 22-jarige Kevin gaf in de eerste aflevering al meteen toe dat hij in het jaar dat hij samen is met zijn 18-jarige vriendin al vijf keer is vreemdgegaan.