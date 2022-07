‘Beetje huilen bij een rondvliegende plastic zak, flikker toch op’

Over smaak moet zoveel mogelijk worden getwist. Mijn favoriete credo. Een credo dat ontstond toen ik werkte in de videotheek. Voor jonge lezers: dat is een fysieke plek waar je heen ging om films fysiek te huren. En wie bij het retourneren de band niet had teruggespoeld, kreeg op zijn lazer (ik voel me als 43-jarige zeldzaam oud als ik dit optik). Benieuwd naar wat klanten van een film vonden, probeerde ik een aardige discussie uit te lokken in wat eigenlijk een verkapt café (inclusief stamgasten) was.