Behandeling zieke Ozzy Osbourne in Zwitserland gaat niet door vanwege coronavirus

3FM-dj Rámon over burn-out: De zon gaat steeds meer schijnen

31 maart Het gaat langzamerhand weer beter met Rámon Verkoeijen. De 3FM-dj is momenteel herstellende van een burn-out en is op de weg terug. ,,Het gaat een beetje met ups and downs”, zei hij vandaag in de allerlaatste editie van het programma Mark+Rámon. ,,Het is een beetje zoals het weer. De zon gaat steeds meer schijnen.”