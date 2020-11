De Amerikaanse versie van The Masked Singer blijkt een grote naam te hebben gestrikt om zich te verkleden als broccoli. Onder het masker van het mysterieuze karakter zat een 79-jarige ‘legendarische entertainer’, die nog opvallend soepel in heupen is.

In The Masked Singer, wereldwijd een grote hit, treden vermomde beroemdheden op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. Een bekend panel moet vervolgens raden wie schuilgaan achter de kostuums. In Amerika legde de broccoli het gisteravond af tegen zijn collega-groente de champignon, waarna het grijnzende groene gevaarte zijn identiteit moest prijsgeven.

Het panel was het erover eens dat het om een oudere zanger moest gaan, maar zat verder niet erg op één lijn. Zo dacht Pussycat Dolls-zangeres Nicole Scherzinger aan Las Vegas-entertainer Wayne Newton, noemde Ken Jeong voormalig Beatles-ster Ringo Starr, ging Jenny McCarthy voor Neil Sedaka en zette Jay Pharoah zijn geld in op Paul Simon. Alleen zanger Robin Thicke kwam met de juiste naam.



Bekijk een optreden van de broccoli, lees daaronder verder:

Terwijl het publiek luidkeels ‘zet het af!’ riep, zagen kijkers het gezicht van Paul Anka tevoorschijn komen uit de broccoli. De Canadees is zelf al decennialang een bekende zanger, maar maakte zich ook onsterfelijk als tekstschrijver van wereldberoemde nummers als My way van Frank Sinatra, She’s a lady van Tom Jones en Love never felt so good van Michael Jackson.

Werkloos

,,Een legendarische entertainer’’, vatte presentator Nick Cannon samen na de onthulling. ,,Je bent een legende, je hebt op zoveel podia gestaan, hoe was het om hier op te treden als de broccoli?’’



Anka sprak van een ‘geweldige kick’. ,,De afgelopen 65 jaar heb ik nog nooit werkloos thuisgezeten’’, verwees hij naar de coronacrisis en afgezegde concerten. ,,Dus ik zei: ik moet weer de bühne op en plezier hebben.’’

Moves

Panellid Jenny McCarthy, zelf 48 jaar, vroeg zich af hoe de inmiddels bejaarde ster zo soepel weet te blijven. ,,Want jij deed moves die ik zelfs niet kan’’, zei ze.



Anka grapte dat hij tijdens zijn vriendschappen met Frank Sinatra en Dean Martin genoeg ongezond gedrag had vertoond voor een mensenleven en nu goed voor zichzelf zorgt. ,,Ik heb negen kleinkinderen, dus ik moet fit blijven.’’

Volledig scherm Paul Anka als de broccoli in The Masked Singer. © Fox

Bejaard

Anka is met zijn 79 jaar een van de oudste deelnemers ooit aan het zangprogramma, dat in Nederland kijkcijferrecord na kijkcijferrecord brak op RTL 4.



De afgelopen jaren deden vaker oudgedienden mee in Amerika, onder wie acteur Tommy Chong als de ananas (inmiddels 82) en zangeres Dionne Warwick als de muis (nu 79).

Volledig scherm Dionne Warwick als de muis in The Masked Singer. © Fox