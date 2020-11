Bekende collega’s herdenken Corrie van Gorp in Oude Luxor: ‘Intense en bescheiden middag’

Naast Groenendijk waren ook collega’s als André van Duin, Joke Bruijs en Lee Towers aanwezig. Na afloop vormden ze buiten een erehaag voor de actrice. ‘Lieve Corrie, vanmiddag was ik jouw ceremoniemeester en ik vond dat een ongelooflijke eer’, schrijft Groenendijk op Instagram.



‘Ik was het echter liever geweest op je tachtigste verjaardagsfeest, maar het is niet anders’, vervolgt hij. ‘Het was een intense en bescheiden middag. Net zoals jij een intense en bescheiden vrouw was. Marko en ik gaan jouw positiviteit en heerlijke lach ontzettend missen’, verwijst hij naar zijn partner.