Bekende Hollywood-acteurs dreigen met staking om arbeidsvoorwaarden

Het contract van de vakbond, die de belangen van radio- en televisiesterren behartigt, loopt aankomende vrijdag af. In een open brief aan de onderhandelingscommissie van de SAG-AFTRA schrijven leden dat ze ‘bereid zijn te staken als het erop aankomt’. De leden dringen er bij de onderhandelingscommissie op aan om niet toe te geven aan de grote studio’s. ,,Dit is niet het moment om elkaar in het midden te treffen. We overdrijven niet als we zeggen dat alle ogen uit het verleden nu op ons zijn gericht.”

Onder meer zorgen rondom het gebruik van AI in filmtechnologie komen in de brief aan bod. ,,Het is volgens ons absoluut essentieel dat deze onderhandelingen niet alleen ons beschermen, maar ook dat we goed worden gecompenseerd wanneer onze beelden worden gebruikt voor het beoefenen van AI.”

Uitstellen

De brief is een verlengde van de boodschap die ook leden van de Writers Guild of America, de vakbond voor schrijvers en regisseurs, in mei naar buiten brachten. De machtige Amerikaanse vakbond wil een beter loon voor scenaristen. Ook eisen schrijvers dat studio’s onderhandelen over regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van films en series. Leden van die vakbond zijn sindsdien aan het staken. Experts vrezen dat de actie nog wel maanden kan gaan duren.

Veel grote film- en televisieprojecten hebben inmiddels opnames moeten uitstellen, omdat de scripts niet op tijd worden geleverd. Onder die projecten bevinden zich The Last Of Us, de spin-off van Game of Thrones, Spider-Man 4 en Mission: Impossible 8.

