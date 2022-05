Bekijk hoogtepunten Vandaag Inside met Angela de Jong terug

Goedemor­gen Nederland-presenta­tri­ce Lisette Wellens over pestverle­den: ‘Er is altijd nog een stemmetje’

Bij een complimentje over haar uiterlijk is Goedemorgen Nederland-presentatrice Lisette Wellens (35) nog altijd verbaasd. Dat vertelde ze vannacht in het NPO 1-radioprogramma Onze man in Deventer. Daarin sprak ze over haar basisschooltijd en de jaren dat ze gepest werd.

