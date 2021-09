Belgische actrice maakt indruk in Venetië, maar gesprek gaat vooral over haar doorschijnende jurk

Filmverslaggever Gudo Tienhooven is op dit moment bij het filmfestival in Venetië. Daar viel de jonge actrice volgens hem op met haar acteertalent. Dewaels speelt in in Illusions perdues, een kostuumfilm van de Franse regisseur Xavier Giannoli. Tot nog toe is ze vooral bekend in eigen land en Frankrijk, maar haar naam gaat inmiddels over de tong bij de wereldpers. Echter niet alleen vanwege haar nieuwe rol.



Het 25-jarige Belgische acteertalent koos op de rode loper voor een doorzichtige jurk. Vanity Fair noemt het ‘de gewaagdste look van de editie van 2021', maar zelf denkt Deweals er anders over. Zij vond het hele gebeuren vooral grappig. ,,Ik moest er hartelijk om lachen dat mijn jurk zo veel sensatie veroorzaakte”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. Om grappend aan te vullen: ,,De mensen zien mijn borsten toch in de film, dan kon ik ze net zo goed ook tonen op de rode loper.”



Naast haar outfitkeuze kreeg Dewaels dus ook veel lof over haar acteerprestatie in Illusions perdues. ,,Ik merk nu al dat ik veel meer opgemerkt word op castings. En dan moet de film nog uitkomen”, vertelt de actrice.