Belgische LHBT-filmhit Girl in race voor Europese prijs

Carolina Dijkhuizen gaat Donna Sum­mer-tribute doen

9:59 Zangeres en actrice Carolina Dijkhuizen gaat het komende seizoen de theaters in met een tribute aan Donna Summer. In Thank God It's Donna brengt Dijkhuizen de grootste hits van de 'Queen of Disco' ten gehore. Tegelijkertijd vertelt zij het levensverhaal van Summer, die in 2012 overleed.