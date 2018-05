Belgische Sennek: Groep des doods maakt me nerveus

VIDEODe Belgische zangeres Sennek maakt zich op voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, die vanavond losbarst in Lissabon. De 28-jarige Laura Groeseneken staat er goed voor bij de bookmakers, maar blijft realistisch. De concurrentie is moordend.

Sennek heeft goed naar haar concurrenten geluisterd, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. Tien van de 19 acts gaan vanavond door. ,,Je moet de tegenstander kennen, hé. Het is me wel duidelijk dat de eerste halve finale nogal lastig is. De ‘groep des doods’, hebben ze al gezegd. Dat maakt me een beetje nerveus'', laat ze weten bij de opmerking dat ze toch hoopt de halve finale te halen. Ze ligt er wakker van, geeft ze toe. ,,Iedereen spreekt de hele tijd over Israël, en dan is er die operazangeres uit Estland. Van die twee heb ik de meeste angst. En Finland wil ik ook niet onderschatten. Tsjechië heeft dan weer een radiovriendelijk liedje.''

Volledig scherm © REUTERS

De in Leuven geboren Sennek, die vanavond een jurk zal dragen van de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho, wil zich onderscheiden met een 'echt Belgisch songfestivalliedje'. ,,Simpel en degelijk, met niet te veel pluimen of vliegende dozen. Ik wilde het puur, eerlijk en zuiver houden. Ik ben ook heel blij dat we België op de kaart zetten.''

,,Ik wil kwaliteit brengen, zonder al te veel gedoe. Pure emoties tonen, mijn stem tot zijn recht laten komen. Dat moet voldoende zijn, denk - en hoop - ik. Al weet je nooit. Maar ik zal mijn uiterste best doen.''