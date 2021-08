‘Ben Affleck op zoek naar verlovingsring voor Jennifer Lopez’

Ben Affleck lijkt geen gras te laten willen groeien over zijn hernieuwde relatie met Jennifer Lopez. De acteur werd samen met zijn moeder Chris en zoon Samuel (9) gespot bij een vestiging van Tiffany’s in Los Angeles, waar het drietal op zoek zou zijn geweest naar een verlovingsring voor JLo. Een aantal fotografen volgde hen tijdens hun bezoek aan de winkel, waar ze rondliepen met briefjes waarop waarschijnlijk ‘aanwijzigingen’ stonden voor de ring. Dit meldt Page Six.