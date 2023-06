Ben jij een echte fan van Maroon 5? Test je kennis

Diederik Jekel vader geworden van zoon Matthias: ‘Zal er altijd voor je zijn’

Diederik Jekel (39) zit op een roze wolk. En hoe. De wetenschapsjournalist is dinsdag namelijk vader geworden van zoontje Matthias Jacob. Dat maakt hij vrijdag bekend op Instagram. ‘Met het liefste, zachtste en fijnste gezichtje dat ik me voor kan stellen waren de eerste paar dagen samen een bubbel waar ik nog weken in wil vertoeven.’