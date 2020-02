Ben Sombogaart regisseert speelfilm over vriendin Anne Frank

Ben Sombogaart gaat de speelfilm regisseren over Hannah Goslar die een bijzondere vriendschap had met Anne Frank. De productie, Mijn Beste Vriendin Anne Frank , verschijnt in het najaar in de bioscoop.

Het wordt, volgens distributeur Dutch FilmWorks, de eerste bioscoopfilm over Anne Frank van Nederlandse bodem. De opnames beginnen in maart 2020 - 75 jaar na het overlijden van Anne - en vinden plaats in Hongarije en Nederland. Het zoeken naar de hoofdrolspelers is in volle gang.

Het verhaal volgt Hannah Goslar (1928) en Anne Frank (1929). Zij zijn boezemvriendinnen als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Wanneer de familie Frank onderduikt verliezen ze elkaar uit het oog. Drie jaar later, in 1945, volgt een bijzondere ontmoeting tussen de twee meisjes in concentratiekamp Bergen-Belsen. De moedige Hannah zet haar leven op het spel in de hoop haar sterk verzwakte vriendin te helpen.

Vreemdelingenhaat

Ben Sombogaart was eerder verantwoordelijk voor Knielen Op Een Bed Violen, De Storm en Brideflight. Over het regisseren van Mijn Beste Vriendin Anne Frank zegt hij: ,,In een gevaarlijke tijd vol vreemdelingenhaat moeten twee beginnende pubers zichzelf en de wereld ontdekken. Een hartverscheurend en waargebeurd verhaal, dat zoveel linken met het heden heeft.”

Rond de film ontstond vorig jaar een relletje toen de beoogde regisseur Ate de Jong door producent Paul Ruven aan de kant was gezet, naar verluidt over onenigheid over het scenario. Dit duo maakte eerder de flop Het Bombardement.