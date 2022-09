B&B-Martijn en Fenna wonen ‘even’ samen: ‘Gaat echt heel goed tussen ons’

,,En toen hebben we dus maar besloten dat ik de komende tijd, tot ik een baantje heb in het onderwijs, even in Deixa-o-Resto woon. Kort gezegd. Dus we wonen even samen”, kondigt het koppel in een video op sociale media aan. Ze wonen ‘in een superleuk appartementje’, waar Martijn zelfs een klein kantoortje voor Fenna heeft ingericht.