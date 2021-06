‘Bennifer’ is back! Het onstuimige liefdesverhaal van dit Hollywood-droomkoppel

Het is zo’n liefdesverhaal waar Hollywood van smult. Jennifer Lopez, die zich vanuit de arme New Yorkse wijk The Bronx in de jaren 90 opwerkte tot sexy superster, en acteur Ben Affleck, die met zijn ietwat mysterieuze blik menig vrouwelijke bioscoopbezoeker dromerig achterliet. Ze werden het droomkoppel van de Amerikaanse showbizz, nadat ze in 2001 als een blok voor elkaar vielen tijdens de opnames van Gigli, een film die bij niemand is blijven hangen. Lopez was in die tijd getrouwd met haar tweede man, Cris Judd. Nadat het koppel in 2002 scheidde, was de liefdesdeal tussen Affleck en Lopez rond. Beelden uit Lopez’ single Jenny from the Block, waarin Affleck de ronde billen van zijn vriendin streelt terwijl ze liggen te zonnebaden op het dek van een miljoenenjacht, lieten er geen twijfel meer over bestaan. ‘Bennifer’ was geboren.