Beroemdheden en familie reageren op overlijden Ivana Trump: 'Ze maakte het allerbeste van het leven’

‘Mijn hart is gebroken door het overlijden van mijn moeder. Mama was briljant, charmant, gepassioneerd en heel erg grappig’, schrijft haar dochter Ivanka bij een oude foto van haar en haar moeder op Twitter. ‘Ze maakte het allerbeste van het leven en liet nooit een kans voorbijgaan om te lachen en te dansen. Ik zal haar voor altijd missen en zal haar voor altijd in mijn herinneringen en in mijn hart bewaren'.

Ook Eric Trump, Ivana Trumps jongste zoon, plaatste een reactie op Instagram namens hemzelf, zijn zus en zijn oudere broer Donald Jr.: ‘Onze moeder was een ongelooflijke vrouw - een kracht in het bedrijfsleven, een atleet van wereldklasse, een stralende schoonheid en een zorgzame moeder en vriendin’.

‘Ivana Trump was een overlever’, vervolgt hij. ‘Ze vluchtte voor het communisme en omarmde dit land. Ze leerde haar kinderen over lef en doorzettingsvermogen, mededogen en vastberadenheid. Ze zal heel erg gemist worden door haar moeder, haar drie kinderen en tien kleinkinderen'.

Een goed en inspirerend leven

Haar ex-man Donald Trump, met wie ze naar eigen zeggen ‘nog wekelijks contact had’, plaatste vlak na haar overlijden een bericht op Truth Social, waarmee hij haar heengaan bekendmaakte: ‘Het doet me verdriet om iedereen die van haar hield, van wie er veel zijn, te informeren dat Ivana Trump is overleden in haar huis in New York City. Ze was een prachtige, mooie en geweldige vrouw die een goed en inspirerend leven heeft geleid. Haar trots en plezier waren haar drie kinderen, Donald Jr., Ivanka en Eric. Ze was zo trots op hen, zoals we allemaal zo trots op haar waren. Rust In Vrede, Ivana!’

Modeontwerper Domenico Vacca is 'te verdrietig om iets te schrijven. Hij plaatste een foto met Ivana Trump, met de tekst: ‘Ik ben echt verdrietig en heb pijn. Mijn mooie Ivana, je bent te vroeg vertrokken'.

Ook Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York en de advocaat van Donald Trump twitterde een reactie: ‘Ivana Trump was een echt getalenteerd, creatief en mooi persoon. Ze heeft met name een grote bijdrage geleverd aan New York. Opmerkelijk is dat zij en president Donald J. Trump, met de enorme afleiding, de wereld uitzonderlijk goede, evenwichtige en fatsoenlijke kinderen en kleinkinderen hebben gegeven’.

Donald en Ivana Trump trouwden in 1977, maar Ivana ging bij haar man weg toen bleek dat hij een affaire had. Samen kregen ze drie kinderen: Donald jr., Ivanka en Eric.

