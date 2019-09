Bert van Leeuwen: Het ‘midlife-oprispinkje’ is in de kiem gesmoord

,,Ik was heel benieuwd of 12 dagen in de Italiaanse Alpen überhaupt zin had. Of het iets bewerkstelligt voor deze mannen’’, vertelt Bert van Leeuwen. De deelnemers van Mannen in het Wild moesten hun telefoons inleveren, hadden geen elektriciteit en moesten het doen zonder warm water. ,,Ik zit nog steeds met ze in een appgroep en lees dat ze nu belangrijke stappen maken in hun levens. Dit was echt meer dan een vakantie waar ze even aan toe waren. Ik hoop dat dit programma de problemen waar zij en veel andere mensen tegenaan lopen, een beetje bespreekbaar maakt.’’



En Van Leeuwen zelf? Zat de EO-presentator (ook bekend van onder meer Het Familiediner) ooit in een midlifecrisis? Een baardje laten staan, een jonge vriendin, ineens gitaar willen spelen? ,,Een jaar of vijf geleden begon ik samen met mijn schoonzoon met motorrijles. Maar na de eerste keer was er het nare toeval dat in zijn vriendenkring iemand een ernstig motorongeluk kreeg en we besloten het maar even aan ons voorbij te laten gaan. Het ‘midlife-oprispinkje’ is in de kiem gesmoord. Het viel ook niet heel serieus in die categorie, al dacht mijn omgeving even van wel.’’