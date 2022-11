Bert Visscher heeft prostaatkanker, aantal shows gecanceld. ‘Voel me goed en onderga het rustig.’

Tegenover deze site laat de Groninger nog weten: ,,Ik voel me goed en onderga het rustig. Volgens mij komt het goed!’

Visscher toert momenteel door het land met de voorstelling Dat zie je een ander niet doen. De komiek kondigde de show aan als mijn ‘vermoedelijk laatste solovoorstelling’. In het programma blikt Visscher terug op zijn grote succesnummers. Via Facebook vroeg hij zijn fans welke sketches uit zijn bijna 40-jarige solo-loopbaan hij in die show absoluut nog een keer moet spelen.