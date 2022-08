Bertus uit Epe raadt Het Geluid en wint 18.400 euro: ‘Mijn vrouw verklaarde me voor gek!’

,,Ik liep er sinds vorige week al mee, toen ik mijn autostuur afstelde!” riep Bertus, toen hij van Tom hoorde dat het antwoord juist was. ,,Mijn vrouw verklaarde me voor gek, die zei dat het niet goed was.” Het geld krijgt een mooi doel: Bertus gaat het besteden aan een verbouwing en een vakantie.



Als Tom en Bram nog een gesprekje voeren met Bertus wordt er plots flink gejuicht op de achtergrond. ,,Mijn vrouw krijgt het nu pas in de gaten. Ze verklaarde me voor gek dat het niet goed was.” Bertus heeft wel een verklaring waarom hij Het Geluid door kreeg. ,,Ik stel elke ochtend het stuur van mijn werkauto af, omdat ik een beetje autistisch ben. Als ik uitstap doe ik hem terug en als ik instap doe ik hem weer netjes afstellen.



Het Geluid wordt al sinds 2007 bij Qmusic gespeeld. Inmiddels is het uitgegroeid tot het populairste radiospel van Nederland. In 2019 won de 36-jarige Kirsten het recordbedrag van €100.000 met het geluid van ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand.’ Het snelst geraden geluid werd in 2010 binnen een dag geraden met als antwoord ‘het terughangen van een haak in een telefooncel’. Dat geluid was toen 3200 euro waard.



Morgen start Qmusic met een nieuw geluid. Bertus komt morgen ook naar de studio om de cheque in ontvangst te nemen. Het Geluid wordt elke werkdag gespeeld tussen 7 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds. Het Geluid is altijd een handeling die je uit kunt voeren.