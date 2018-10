Besloten afscheid van Anneke Grönloh

Anneke Grönloh, die in Nederland grote hits scoorde met Brandend Zand en Paradiso, overleed vorige maand in haar woonplaats in Frankrijk op 76-jarige leeftijd. Daar is ze ook begraven.



Sprekers vanmiddag zijn onder meer popmuziekexpert Leo Blokhuis, cabaretier Frans Mulder (met wie ze ooit in het gezelschap Purper zat) en zanger Jan Rot. Sopraan Marjon Lambriks zal zingen, begeleid door pianist/orkestleider Harry van Hoof. Van Hoof heeft Anneke Grönloh jarenlang muzikaal bijgestaan.