Beste 50-, 60- en 70-plusser, de NPO moet u niet meer

Beste 50-, 60- en 70-plusser, vandaag richt ik me even tot u. Want de NPO moet u niet meer. Dat zeggen ze niet hardop natuurlijk. Zeker niet. Want stel je voor dat u uw lidmaatschap van de omroep opzegt of het abonnement op de programmagidsen. Of dat de fabrikant van die kekke elektrische fietsen voor senioren of die van de instapdouchcabines waar Hans Kazàn het gezicht van is, opeens stopt met z’n STER-spotjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dat kost ze bakken met geld. Maar dat u, als senior, toevallig ook graag en veel naar de programma’s kijkt, is wél een probleem. Dat hebben de programmabazen namelijk liever niet.