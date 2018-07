Betrokken automobilist: Ongeluk George Clooney door felle zon

De chauffeur vertelt tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera dat hij de ster niet had gezien. ,,Ik kon niets zien, ik had de zon in mijn ogen", zegt hij. ,,Ik begon net te draaien, ik was slechts een klein stukje over de witte lijn gegaan. Ik ben in shock. Het gebeurde allemaal in zo'n korte tijd." De man herkende Clooney toen hij zijn helm afdeed. ,,Ik probeerde rustig te blijven, ik was bang dat hij veel pijn zou hebben," voegt hij eraan toe.