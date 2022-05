Bettina Holwerda over eerste filmklus: ‘Misschien wel voor het eerst in beeld om wie ík ben’

In het luxe Marble Stella Maris Ibiza verschijnt Bettina Holwerda in een zomers jurkje bij een van de zwembaden in het hotel. Met een zonnebril op haar hoofd en een verkoelend flesje water naast zich, nestelt ze zich in kleermakerszit op een comfortabel ligbed. Er verschijnt een glimlach van oor tot oor op haar gezicht als deze krant vraagt naar haar acteerdebuut in de Nederlandse romkom F*ck de Liefde II. ,,Waanzinnig, he? Ik heb dit nog nooit gedaan. Het voelt als een verlengstuk van mijn carrière.”