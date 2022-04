Bevestigd: Meghan komt mee naar Den Haag met prins Harry voor opening Invictus Games

Manager Rob de Nijs: goede hoop op snel inhalen afscheids­con­cert

Er wordt op het moment druk gezocht naar een andere datum voor het zondag geannuleerde afscheidsconcert van Rob de Nijs in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat laat het management van de zanger maandag weten. De Nijs herstelt momenteel van corona, waarmee hij een kleine twee weken geleden werd opgenomen in het ziekenhuis.

