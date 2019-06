Bevrijdingsjournaals van de NOS: ‘het mag niet op een toneelstukje gaan lijken’

Donderdag is het precies 75 jaar geleden dat tienduizenden Amerikaanse, Canadese en Britse soldaten op de Franse kust landden en de bevrijding van West-Europa begon: D-Day. De NOS verslaat die historische gebeurtenis sinds maandag in een dagelijks Bevrijdingsjournaal, met de middelen van nu: kruisgesprekken met correspondenten aan zowel de Britse als Franse kust, een militair historicus als ‘duider’ voor een multimediascherm en de weervrouw die vertelt of het wel of geen goed ‘invasieweer’ is. ,,Het is een manier om de herinnering leven te houden” zegt Herman van der Zandt, presentator van de journaals.

Waarom hebben jullie voor deze vorm gekozen?

,,De NOS is er altijd op grote momenten en bij herdenkingen, dus ook bij 75 jaar D-day. Je kunt er een documentaire over maken of, zoals Philip Freriks doet, met de laatst overgebleven ooggetuigen te gaan spreken. Wij dachten: laten we er journaals over maken. Het is een manier om de herinnering leven te houden én je kennis op te frissen. Want we weten allemaal wat er met D-day is gebeurd, maar hoe ging het nou ook al weer precies? Dat vertellen we, maar dan wel zoals we dat nu zouden doen, want 75 jaar geleden kon je niet even schakelen naar de correspondent in Berlijn.”

Je vraagt die correspondent in Berlijn hoe Adolf Hitler reageert op de invasie. Was het lastig om de goede toon te vinden voor deze uitzendingen?

,,Dat je doet alsof het nu is, is wel een risico. Het moet niet op een toneelstukje gaan lijken. We maken er serieuze uitzendingen van, maar er mag wel een knipoog in zitten. Ik vind het wel spannend hoe de kijker daar de komende dagen op reageert. We zijn er tot zaterdag. Daarna komen we in september weer terug als de operatie Market Garden bij Arnhem 75 jaar geleden is.”

Hoe zit het met je eigen kennis van de oorlog?

,,Die is redelijk op peil. Ik was al erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog, ben ook al een paar keer op de bevrijdingsstranden in Normandië geweest. Maar achter deze Journaals zit natuurlijk een heel team, ik ben alleen maar de presentator.”

Laatste vraag: waarom staat er in vredesnaam een fiets midden in het decor?

,,Haha, dat is een geintje. We wilden wat oude voorwerpen in de studio. Die fiets is oud, de banden zijn lek. Ik heb zelf ook wel iets met fietsen…. (Van der Zandt presenteert al enkele jaren De Avondetappe tijdens de Tour de France, red). Je zult zien dat de studio de komende maanden gaat mee veranderen met het tijdsbeeld van de oorlog, je merkt dan aan het decor dat het front nadert.”

De bevrijdingsjournaals worden de komende dagen direct na het NOS Journaal van 20.00u op NPO 1 uitgezonden.