Bey en Jay vragen Vlaamse choreograaf

De choreografie in Apes**t is gemaakt door de Vlaams-Marokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui (42), zo schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Hij is ook regisseur en artistiek directeur van Ballet Vlaanderen en van zijn eigen gezelschap Eastman. Het decor voor de dansers was erg exclusief: de opnames vonden plaats in het wereldberoemde Louvre in Parijs. Cherkaoui reageert zelf vrij onderkoeld op de bijzondere klus. ,,Iets dat we vorige week hebben gedaan'', schrijft hij op Facebook met een link naar de videoclip.