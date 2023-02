Beyoncé breekt record en is nu artiest met meeste Grammy's ooit: 32

Eerder op de avond evenaarde Beyoncé al het record van de Hongaarse dirigent Georg Solti, maar na de prijs voor Best Dance/Electronic Album staat ze bovenaan de lijst van artiesten met de meeste Grammy’s. De zangeres kan haar prijzenkast overigens nog verder aanvullen, want ze is in nog drie categorieën genomineerd waarvan de winnaar nog niet is bekendgemaakt.

Beyoncé reageerde geëmotioneerd op haar record. ,,Ik probeer deze avond maar over me heen te laten komen’’, zei ze tegen het luid juichende publiek.

Meeste nominaties

Beyoncé won haar eerste twee Grammy’s in 2001. Samen met Destiny’s Child, de groep waar ze toen nog deel van uitmaakte, werd ze geëerd voor het nummer Say My Name. Haar meest succesvolle uitreiking tot dusver was in 2010. Toen werd de prijzenkast van de zangeres aangevuld met zes Grammy Awards.