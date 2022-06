Beyoncé brengt nieuwe single vervroegd uit

Variety omschrijft het liedje, dat geproduceerd is door het team achter de hit Single Ladies , als ‘de Beyoncé-muziek waar fans naar hebben uitgekeken’. Billboard noemt Break My Soul ‘klaar voor de dansvloer’ en voorspelt dat de tekst ‘ You won’t break my soul ’ een nieuw mantra voor de fans van de zangeres zal worden.

Break My Soul is de eerste single van album Renaissance, dat op 29 juli uitkomt. Het laatste studio-album van Beyoncé, Lemonade, stamt uit 2016. Daarna bracht ze nog samen met Jay-Z onder de naam The Carters de plaat Everything Is Love uit en was ze in 2019 te horen op de soundtrack van de remake van The Lion King.